Théatre : Oh Bonne Mère ! Cabaret Frappé Verteuil-d’Agenais, 13 octobre 2023, Verteuil-d'Agenais.

Verteuil-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Soirée théâtre autour de Marcel Pagnol, avec des extraits de Marius, Fanny et La fille du Puisatier.

Menu spécial bouillabaisse..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

Cabaret Frappé

Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Theater evening around Marcel Pagnol, with excerpts from Marius, Fanny and La fille du Puisatier.

Special bouillabaisse menu.

Una velada teatral basada en Marcel Pagnol, con extractos de Marius, Fanny y La fille du Puisatier.

Menú especial bullabesa.

Theaterabend rund um Marcel Pagnol mit Auszügen aus Marius, Fanny und La fille du Puisatier.

Spezielles Bouillabaisse-Menü.

