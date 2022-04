Cabaret folklorique Charolles Charolles Catégories d’évènement: Charolles

Saône-et-Loire

Cabaret folklorique Charolles, 5 août 2022, Charolles. Cabaret folklorique Charolles

2022-08-05 – 2022-08-05

Charolles Saône-et-Loire Venez partager un repas champêtre et animé par le groupe Les Gâs du Tsarollais. Un moment convivial et agrémenté de chants, de danses, de théâtre en patois Tsarollais bien sûr! Venez partager un repas champêtre et animé par le groupe Les Gâs du Tsarollais. Un moment convivial et agrémenté de chants, de danses, de théâtre en patois Tsarollais bien sûr! Charolles

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Charolles, Saône-et-Loire Autres Lieu Charolles Adresse Ville Charolles lieuville Charolles Departement Saône-et-Loire

Charolles Charolles Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charolles/

Cabaret folklorique Charolles 2022-08-05 was last modified: by Cabaret folklorique Charolles Charolles 5 août 2022 Charolles Saône-et-Loire

Charolles Saône-et-Loire