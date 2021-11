Cabaret flottant Granville, 18 décembre 2021, Granville.

Cabaret flottant Granville

2021-12-18 18:30:00 18:30:00 – 2021-12-18

Granville Manche

Au programme : Un cabaret exceptionnel réunissant des talents des quatre coins de France et de Navarre, venus spécialement pour fêter les 20 ans de l’Archipel ! Une soirée unique dont l’ambition est de faire découvrir des artistes plus grotesques les uns que les autres à travers un cabaret où la musique, la magie, le rire et la poésie se côtoieront.

Un plateau débridé avec un équipage en perdition, des artistes bien vivants, fraichement dépoussiérés à la suite d’une année pleine de COVID, assoiffés d’amour, de rires niais et autres galéjades idiotes dont ils ont le secret. Souhaitons que pour une fois, ils puissent nous proposer des numéros présentables !

Ils seront sur le pont pour fêter avec vous le cap difficile des 20 ans de l’Archipel ! Un soutien psychologique pour lutter contre le temps qui passe à base de confettis, paillettes, humour et danses à gogo… Attention, le voyage ne sera pas de tout repos et leur bêtise est contagieuse !

Vous pouvez vraiment compter sur eux pour partir à la dérive…

Billetterie 02 33 69 27 30.

Au programme : Un cabaret exceptionnel réunissant des talents des quatre coins de France et de Navarre, venus spécialement pour fêter les 20 ans de l’Archipel ! Une soirée unique dont l’ambition est de faire découvrir des artistes plus grotesques…

Au programme : Un cabaret exceptionnel réunissant des talents des quatre coins de France et de Navarre, venus spécialement pour fêter les 20 ans de l’Archipel ! Une soirée unique dont l’ambition est de faire découvrir des artistes plus grotesques les uns que les autres à travers un cabaret où la musique, la magie, le rire et la poésie se côtoieront.

Un plateau débridé avec un équipage en perdition, des artistes bien vivants, fraichement dépoussiérés à la suite d’une année pleine de COVID, assoiffés d’amour, de rires niais et autres galéjades idiotes dont ils ont le secret. Souhaitons que pour une fois, ils puissent nous proposer des numéros présentables !

Ils seront sur le pont pour fêter avec vous le cap difficile des 20 ans de l’Archipel ! Un soutien psychologique pour lutter contre le temps qui passe à base de confettis, paillettes, humour et danses à gogo… Attention, le voyage ne sera pas de tout repos et leur bêtise est contagieuse !

Vous pouvez vraiment compter sur eux pour partir à la dérive…

Billetterie 02 33 69 27 30.

Granville

dernière mise à jour : 2021-11-19 par