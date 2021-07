« Cabaret féminin ou presque », spectacle théâtre et cabaret Jardin des Rosiers – Joseph Migneret, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 30 au 31 juillet 2021 :

vendredi, samedi de 15h30 à 17h

gratuit

Dans le cadre de L’Hyper Festival organisé par la Ville de Paris, sept artistes du spectacle vivant présentent, dans un jardin public, un théâtre cabaret joyeux, grinçant et poétique à plusieurs voix, composé de textes, chansons, mouvements chorégraphiés et accompagnés de musiques entraînantes et volontiers humoristiques.

CABARET FEMININ… OU PRESQUE

Il arrive parfois qu’on se perde dans le sac des femmes, alors dans leurs valises, imaginez… !

On y trouve tout un tas de curiosités : des chansons, des textes, des danses, des histoires d’amour, des histoires d’humour, des histoires tout court.

On y trouve des comédiennes, des danseuses, des conteuses, des poéteuses, des pouèteuses. On y trouve des regards, des clins d’œil, des chuchotements, des coups de coude, des coups de pieds, des coups de cœur, des témoignages sur la féminité, enfin les féminités, sur la féminitude, sur les femmes quoi, sur elles, sur celles qui vont parler, chanter, danser devant vous, unies sans aucun doute par un sentiment d’espoir et une ode à la nouveauté.

Dans les valises des femmes, on trouve même parfois… des hommes ! Nous, on en a trouvé un. Lui aussi, il avait des trucs à dire, et comme on avait très envie nous aussi de l’écouter, eh ben il nous a ouvert sa valise !

Ceci est un rendez-vous pas du tout secret, un rendez-vous public pour s’éclater. On a fouillé dans nos valises !

Cabaret féminin…ou presque, on s’éclate et ça fait pas mal !

Création collective

Avec Valérie Alane, Emma Dubois, Muriel Habrard, Delphine Lalizout, Laura Pelerins, Djamel Saïbi et Gladys Sanchez

Jardin des Rosiers – Joseph Migneret 10 rue des Rosiers Paris 75004

1 : Saint-Paul (197m) 7 : Pont Marie (441m)



Contact :LA DEESSE COMPAGNIE 01 43 46 56 80 deessetea@sfr.fr https://www.facebook.com/djamel.saibi.92

