CABARET FANTÔME MELODY MAKER Rennes, vendredi 29 novembre 2024.

CABARET FANTÔME Vendredi 29 novembre, 21h30 MELODY MAKER

Mené par le chanteur d’Hexecutor, Cabaret Fantôme propose un set Live semblant ignorer la réalité. Passant par les recoins les plus sombres du Rock et s’inspirant de Cold Wave, mais aussi de Rock Psychédélique, ce quatuor rennais vous emmènera dans un monde qui ne ressemble à aucun autre.

https://www.facebook.com/p/Cabaret-Fantôme-100057444979983/

https://linktr.ee/cabaret_fantome

https://www.youtube.com/watch?v=t6HDPi_q4hQ

MELODY MAKER 14 rue Saint-Melaine, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{“link”: “https://www.facebook.com/p/Cabaret-Fant%C3%B4me-100057444979983/”}, {“link”: “https://linktr.ee/cabaret_fantome”}, {“data”: {“author”: “Cabaret Fantu00f4me”, “cache_age”: 86400, “description”: “Cabaret Fantu00f4me new EP “Seas OF Light” available on March 23 2022 on Cursed Ritual Records.nnAvailable on https://cursedritual.fr/ nnAll songs written and composed by Cabaret Fantu00f4me.nArtwork and graphic design : Alexandre Sauger.nnn00:00 Fire Walk With Men05:30 Soul Of Rainn11:55 Rockwaven17:50 Cosmos HighwaynnnBandcamp : https://cabaretfantome.bandcamp.com nInstagram : https://tinyurl.com/5n5hybs2nFacebook : https://tinyurl.com/yckmv9bf”, “type”: “video”, “title”: “Cabaret Fantu00f4me – Seas Of Light FULL EP (2022)”, “thumbnail_url”: “https://i.ytimg.com/vi/t6HDPi_q4hQ/sddefault.jpg”, “version”: “1.0”, “url”: “https://www.youtube.com/watch?v=t6HDPi_q4hQ”, “thumbnail_height”: 480, “author_url”: “https://www.youtube.com/channel/UCd9dT1z6HBZJ-V8ZVQ-o0rA”, “thumbnail_width”: 640, “options”: {“_end”: {“label”: “End on”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “”}, “_start”: {“label”: “Start from”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “”}, “_cc_load_policy”: {“label”: “Closed captions”, “value”: false}, “click_to_play”: {“label”: “Hold load & play until clicked”, “value”: false}}, “html”: “

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Dark Rock Post Wave

