Nord

Cabaret Express

Salle des fêtes, le vendredi 8 avril à 20:00

Salle des fêtes, le vendredi 8 avril à 20:00

Retrouvez les Hors-Piste… Ceux qui n’ont pas encore accès à la piste, qui tournent autour, qui désordonnent… Gilles Defacque, Jacques Motte, Sandrine Ricard et William Schotte, dans leur cabaret tout-terrain dévoué au présent, revendicatif, rageur et délirant où la poésie c’est de l’or et le rire une libération **A partir de :** 6 ans **Durée :** 1h20 Belles sorties à Houplines, Le prato Salle des fêtes Place de la République 59116 Houplines Houplines Nord

