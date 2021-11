Pérols Pérols Hérault, Pérols « CABARET ET PUIS QUOI? » AVEC CHAICO Pérols Pérols Catégories d’évènement: Hérault

Pérols

« CABARET ET PUIS QUOI? » AVEC CHAICO Pérols, 25 novembre 2021, Pérols. « CABARET ET PUIS QUOI? » AVEC CHAICO Pérols

2021-11-25 – 2021-11-25

Pérols Hérault Ne manquez pas le concert « CABARET ET PUIS QUOI? » AVEC CHAICO au Show Case Recording à Pérols le 25 novembre 2021 à 20h30 Chanteuse auteure-compositrice volcanique, amoureuse des mots de Brassens et Nougaro, elle nous livre ses textes qui interpellent, au travers de rythmes jazzy, rock ou latino. Billetterie en ligne

Réservation par téléphone : 07 78 66 37 95

Billetterie sur place : 10€ Ne manquez pas le concert « CABARET ET PUIS QUOI? » AVEC CHAICO au Show Case Recording à Pérols le 25 novembre 2021 à 20h30 +33 7 78 66 37 95 https://www.weezevent.com/cabaret-et-puis-quoi-avec-chaico Ne manquez pas le concert « CABARET ET PUIS QUOI? » AVEC CHAICO au Show Case Recording à Pérols le 25 novembre 2021 à 20h30 Chanteuse auteure-compositrice volcanique, amoureuse des mots de Brassens et Nougaro, elle nous livre ses textes qui interpellent, au travers de rythmes jazzy, rock ou latino. Billetterie en ligne

Réservation par téléphone : 07 78 66 37 95

Billetterie sur place : 10€ Pérols

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pérols Autres Lieu Pérols Adresse Ville Pérols lieuville Pérols