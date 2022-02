Cabaret Equestre – Pause café Beauregard-Baret Beauregard-Baret Catégories d’évènement: Beauregard-Baret

Drôme

Cabaret Equestre – Pause café Beauregard-Baret, 1 juillet 2022, Beauregard-Baret. Cabaret Equestre – Pause café Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret

2022-07-01 19:30:00 19:30:00 – 2022-08-26 Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne

Beauregard-Baret Drôme Beauregard-Baret EUR A travers ses souvenirs d’enfance, Claudius, notre pépé, vous transportera dans l’ambiance des fêtes de village d’antan. indiansvallee@wanadoo.fr +33 4 75 48 87 98 http://www.indiansvallee.com/ Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret

dernière mise à jour : 2021-11-03 par

Détails Catégories d’évènement: Beauregard-Baret, Drôme Autres Lieu Beauregard-Baret Adresse Indian's Vallée 825 route du Gros Chêne Ville Beauregard-Baret lieuville Indian's Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret Departement Drôme

Beauregard-Baret Beauregard-Baret Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauregard-baret/

Cabaret Equestre – Pause café Beauregard-Baret 2022-07-01 was last modified: by Cabaret Equestre – Pause café Beauregard-Baret Beauregard-Baret 1 juillet 2022 Beauregard-Baret Drôme

Beauregard-Baret Drôme