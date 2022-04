Cabaret équestre Pause Café Beauregard-Baret Beauregard-Baret Catégories d’évènement: Beauregard-Baret

Drôme

Cabaret équestre Pause Café Beauregard-Baret, 1 juillet 2022, Beauregard-Baret. Cabaret équestre Pause Café Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret

2022-07-01 19:30:00 19:30:00 – 2022-08-19 21:30:00 21:30:00 Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne

Beauregard-Baret Drôme Beauregard-Baret EUR Le spectacle vous transportera dans l’ambiance des fêtes de village d’antan.



Musiciens, acrobates, voltigeurs et cavaliers, vous feront revivre la féerie de cette belle époque ou tous les week-ends, la place du village s’animait pour le bonheur de tous. indiansvallee@wanadoo.fr +33 4 75 48 87 98 http://www.indiansvallee.com/ Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Beauregard-Baret, Drôme Autres Lieu Beauregard-Baret Adresse Indian's Vallée 825 route du Gros Chêne Ville Beauregard-Baret lieuville Indian's Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret Departement Drôme

Beauregard-Baret Beauregard-Baret Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauregard-baret/

Cabaret équestre Pause Café Beauregard-Baret 2022-07-01 was last modified: by Cabaret équestre Pause Café Beauregard-Baret Beauregard-Baret 1 juillet 2022 Beauregard-Baret Drôme

Beauregard-Baret Drôme