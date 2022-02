CABARET EQUESTRE ORSTELLA Les Bois d’Anjou Les Bois d'Anjou Catégories d’évènement: Les Bois d'Anjou

Maine-et-Loire

CABARET EQUESTRE ORSTELLA Les Bois d’Anjou, 1 janvier 2022, Les Bois d'Anjou. CABARET EQUESTRE ORSTELLA Zone Artisanale Le Clos du Villiers Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou

2022-01-01 – 2022-06-30 Zone Artisanale Le Clos du Villiers Fontaine-Guérin

Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire Les Bois d’Anjou 55 80 EUR Spectacle ou dîner-spectacle à Fontaine-Guérin.

Le Cabaret Orstella vous présente sa nouvelle création originale : La Chevauchée Numérique est une comédie musicale équestre où le chant et la narration viennent sublimer des numéros aussi variés qu’envoûtants. Des chevaux, de la danse, du chant, de l’aérien, de la voltige, des acrobaties, …

Dans un futur proche, où l’humanité vit complètement déconnectée d’une nature sur-exploitée et mourante, Lucie, une espionne sans aucune sensibilité à la nature, est envoyée dans la dernière des forêts par l’Intelligence Artificielle qui gouverne le monde, afin de récupérer Lily, une Androïde. Réfugiée auprès du Chuchoteur, elle pourrait changer la destinée des Hommes pour le meilleur ou pour le pire…

Réservez dès maintenant au 06 83 88 00 30 Cabaret Equestre OrstellA aux Bois d’Anjou http://www.orstella.com/ Spectacle ou dîner-spectacle à Fontaine-Guérin.

Le Cabaret Orstella vous présente sa nouvelle création originale : La Chevauchée Numérique est une comédie musicale équestre où le chant et la narration viennent sublimer des numéros aussi variés qu’envoûtants. Des chevaux, de la danse, du chant, de l’aérien, de la voltige, des acrobaties, …

Dans un futur proche, où l’humanité vit complètement déconnectée d’une nature sur-exploitée et mourante, Lucie, une espionne sans aucune sensibilité à la nature, est envoyée dans la dernière des forêts par l’Intelligence Artificielle qui gouverne le monde, afin de récupérer Lily, une Androïde. Réfugiée auprès du Chuchoteur, elle pourrait changer la destinée des Hommes pour le meilleur ou pour le pire…

Réservez dès maintenant au 06 83 88 00 30 Zone Artisanale Le Clos du Villiers Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Les Bois d'Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Les Bois d'Anjou Adresse Zone Artisanale Le Clos du Villiers Fontaine-Guérin Ville Les Bois d'Anjou lieuville Zone Artisanale Le Clos du Villiers Fontaine-Guérin Les Bois d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Les Bois d'Anjou Les Bois d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-bois-danjou/

CABARET EQUESTRE ORSTELLA Les Bois d’Anjou 2022-01-01 was last modified: by CABARET EQUESTRE ORSTELLA Les Bois d’Anjou Les Bois d'Anjou 1 janvier 2022 Les Bois-d'Anjou maine-et-loire

Les Bois d'Anjou Maine-et-Loire