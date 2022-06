Cabaret équestre nocturne « Equifiesta » Menetou-Râtel Menetou-Râtel Catégories d’évènement: 18300

Menetou-Râtel

Cabaret équestre nocturne « Equifiesta » Menetou-Râtel, 2 juillet 2022, Menetou-Râtel. Cabaret équestre nocturne « Equifiesta » Menetou-Râtel

2022-07-02 – 2022-07-02

Menetou-Râtel 18300 Equifiesta vous propose un Cabaret équestre nocturne à Menetou-Râtel.

Repas possible sur place (sur réservation jusqu’au 22 juin). Soirée Cabaret équestre sur Menetou-Râtel. +33 6 50 57 34 42 Equifiesta vous propose un Cabaret équestre nocturne à Menetou-Râtel.

Repas possible sur place (sur réservation jusqu’au 22 juin). ©equifiesta

Menetou-Râtel

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 18300, Menetou-Râtel Autres Lieu Menetou-Râtel Adresse Ville Menetou-Râtel lieuville Menetou-Râtel Departement 18300

Menetou-Râtel Menetou-Râtel 18300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menetou-ratel/

Cabaret équestre nocturne « Equifiesta » Menetou-Râtel 2022-07-02 was last modified: by Cabaret équestre nocturne « Equifiesta » Menetou-Râtel Menetou-Râtel 2 juillet 2022 18300 Menetou-Râtel

Menetou-Râtel 18300