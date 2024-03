Cabaret équestre et rapaces Les Loges Barrault Montbeugny, samedi 25 mai 2024.

Cabaret équestre et rapaces Les Loges Barrault Montbeugny Allier

Les spectacles au domaine de l’Hippogriffe vous manquent ? Offrez et offrez-vous un moment d’évasion en présence des majestueux rapaces et des magnifiques chevaux Espagnols… Pour la seule et unique représentation de l’année ouverte au public !

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-25

Les Loges Barrault Domaine de l’Hippogriffe

Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lapetrock@gmail.com

L’événement Cabaret équestre et rapaces Montbeugny a été mis à jour le 2024-03-26 par Office du tourisme de Moulins & sa région