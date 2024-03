Cabaret Équestre des Mylords « Les Fêtes Françaises » Petite route d’Arles Tarascon, jeudi 11 avril 2024.

Cabaret Équestre des Mylords « Les Fêtes Françaises » Petite route d’Arles Tarascon Bouches-du-Rhône

Après 2 ans à présenter notre spectacle « Les chevaux font leur cinéma », le Cabaret équestre des Mylords lance son nouveau spectacle 2024 « Les fêtes françaises » !

La France est riche d’événements, de dates culturelles, musicales, spirituelles,.. Ainsi, à travers ce nouveau spectacle, chevaux et cavaliers vous plongeront dans ces dates importantes telles que Pâques, la fête de la musique, Noël,…



Nous allons retracer ainsi ensemble tous les événements festifs français tout au long d’une année.



Au sein d’un manège couvert, le public a la possibilité de manger tout en participant à un spectacle équestre grâce à une partie décernée à la restauration et au public située sur la périphérie de la piste équestre.



Cette architecture permet ainsi un maximum de proximité du public avec les chevaux et les écuyers.



Cette prestation se déroule en 3 parties de spectacles d’environ 25 min, réparties entre les plats. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 12:00:00

fin : 2024-04-11 17:30:00

