Cabaret épisode 2 ça va saigner ! Centre culturel Alban-Minville Toulouse, vendredi 8 mars 2024.

Cabaret épisode 2 ça va saigner ! Théâtre / Collectif Cocktail / Dans le cadre des !Vendredis Libres! et de la Journée internationale des droits des femmes, en partenariat avec le Collectif Égalité Femmes-Hommes du Mirail Vendredi 8 mars, 19h00 Centre culturel Alban-Minville Entrée libre dans la limite des places disponibles (réservation conseillée)

Deux ménagères, au bout du rouleau, font voler en éclat toutes les idées fausses sur le sexe dit féminin. Ça va saigner ! est une forme immersive, un banquet sonore et culinaire participatif, une plongée dans le sujet encore tabou des menstruations. Ce cabaret mêle autant d’histoires personnelles que de faits historiques ou scientifiques glanés dans des ouvrages de références grâce aux témoignages sonores collectés et diffusés au fil du spectacle. Nos deux ménagères mettent les pieds dans le plat et osent dire ce qui n’est finalement qu’un phénomène naturel qui touche toutes les femmes pendant au moins 40 ans de leur vie.

Ecriture et mise en scène Claire Balerdi

Jeu et chant Julie Castel-Jordy et Claire Massol

Spectacle suivi d’un temps convivial en présence des artistes

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France

