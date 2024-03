Cabaret du sens interdit Espace Cabaret Vauban Brest, mercredi 13 mars 2024.

Cabaret du sens interdit Espace Cabaret Vauban Brest Finistère

Venez assister au premier cabaret du sens interdit !

Entre théâtre, cirque, danse et stand up, le cabaret du Sens Interdit, c’est une heure et demie conviviale, légère et hors temps.

Venez passer un moment aux côtés de 7 artistes d’univers scéniques différents qui viendront vous présenter leur création.

Qu’importe votre âge, le sens interdit est la route à prendre pour passer une bonne soirée !

Informations pratiques

Durée 1h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 19:30:00

fin : 2024-03-13

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Georges Clemenceau

Brest 29200 Finistère Bretagne

L’événement Cabaret du sens interdit Brest a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole