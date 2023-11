Cet évènement est passé Cabaret du Prisme Théâtre Déjazet Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le lundi 13 novembre 2023

de 20h30 à 22h30

.Public adultes. payant

Cabaret queer, festif, engagé et généreux. Tous les seconds lundis du mois; au profit d’associations militantes; Théâtre Déjazet (République); 1h45 de spectacle; tarifs variables selon place choisie; spectacle du 13 novembre au profit de SOS homophobie. Théâtre Déjazet 41 Boulevard du Temple 75003 Paris Contact : http://www.dejazet.com/spectacles/le-cabaret-du-prisme/ http://www.dejazet.com/spectacles/le-cabaret-du-prisme/

