Cabaret Drag King Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de théâtre, 14 mai 2022, Paris.

Cabaret Drag King

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de théâtre, le samedi 14 mai à 21:00

Le collectif **King Vitam Aeternam** s’est donné pour mission de démocratiser la représentation artistique queer en proposant pour la troisième année consécutive un **cabaret Drag King**. Rendre visible l’activité Drag King et la richesse de ses représentations des multiples masculinités. Mais qu’est-ce qu’un Drag King ? C’est pour une femme cisgenre l’occasion de prendre l’habit, la posture et le comportement d’une masculinité dédiée afin de déconstruire, souvent par les mots, les privilèges sociaux accordés dans notre monde aux hommes cis-genre. Le Drag King incarne à travers un caractère performatif, un personnage fictif ou réel et propose une lecture de sa propre masculinité au public. Jamais avare d’humour ou de tragédie, le drag king est un mode l’expression artistique à part entière dont l’intérêt majeur est de donner à voir au monde sa propre interprétation – expression de ce qu’est la masculinité. Bogosse, VRP, politicien, charmeur, dragueur, strip-teaser, mécanicien… préparez-vous à découvrir un univers merveilleux : celui de la King Family Avec : **Cheri.E chapstick** (be) | **Dicklan King** (be) | **Enby Valent** (be) | **Ernesto Cayotte** (be) | **Shammy des vices jr** (fr) | **Baron P. Cock** (fr) | **Noé the kid** (fr) | **Power beau Tom** (fr) | **Mr TransCis** (fr)

Entrée libre – réservation conseillée

Fort de son succès, King Vitam Eternam souhaite aujourd’hui, en partenariat avec le CWB|Paris et Jerk Off, proposer une passerelle entre Le King belge et le King français.

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de théâtre 46 rue Quincampoix, 75004 Paris



