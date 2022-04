Cabaret Dîner spectacle Saint-Paul, 30 avril 2022, Saint-Paul.

Rdv à 20h30 à la salle des fêtes. 37€/ad, demi tarif pour enf. – 12 ans. Réservation obligatoire avant le 28 avril. Rens./Résa. : 09 81 16 75 99 ou 05 55 09 70 50

Spectacle de Music-Hall avec la Revue Prestige de Sauviat sur Vige. 2h30 de spectacle avec repas, strass et paillettes, 35 danseurs, 5 chanteurs et plus de 300 costumes. Au menu : Assiette de hors d’oeuvre, crudités et charcuteries, cuisse de pintade sauce aux cèpes avec sa garniture, fromage, salade, gâteau au chocolat et crème anglaise et café.

