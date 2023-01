CABARET – DÎNER SPECTACLE La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz Catégories d’Évènement: La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique Les Billets sont en vente à l’Océanic et au Sud. Tarif 40€ par personne sans les boissons, non remboursable. Places attribuées à la réservation. Information auprès du 06 07 69 62 14.

Réservation avant le 03 février. Océanic : 02 40 82 70 52

Le Sud : 02 40 64 69 15 Dîner spectacle Cabaret au profit de la SNSM, organisée par l’association des Marcheurs de l’Amitié +33 6 07 69 62 14 La Bernerie-en-Retz

