Loire-Atlantique L’Arrière Saison 2022-2023 est officiellement lancée ! Il s’agit de la cinquième édition de cette programmation de spectacles d’improvisation théâtrale, hors été, sur la presqu’île guérandaise proposée par l’association Zérodeux Quarante. Quatre spectacles inédits dans six lieux différents de la presqu’île sont prévus, dont deux “double dates” en octobre et décembre : 10 décembre 2022 : chez Les Vins d’Oleg à Guérande : Cabaret de Noël(cabaret d’improvisation théâtrale) 10 février 2023 : au Central Café à Mesquer : Simple(cabaret d’improvisation théâtrale) 11 février 2023 : au Kiosq à Saint-Nazaire : Noctambule (format long d’improvisation théâtrale – film noir) 29 avril 2023 à la salle de Kerhuel à La Turballe : Vive les marié.es(cabaret nuptial d’improvisation théâtrale) Informations pratiques : Spectacles à prix libre dans une jauge limitée à la capacité d’accueil des lieux de représentation et dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Présentation de notre association : Nous sommes une association organisatrice d’évènements culturels autour de l’improvisation théâtrale et du spectacle vivant sur la presqu’île guérandaise et ses alentours : Zérodeux Quarante. Nous organisons d’une part un festival annuel chaque fin d’été, La Petite Saison ; une suite de manifestations culturelles ponctuelles durant l’année, L’Arrière Saison ; et d’autres part, Les Heures Fantômes, un lieu culturel éphémère à La Turballe depuis l’été 2022. centralcafe.mesquer@gmail.com +33 6 11 84 98 41 https://www.centralcafe-mesquer.com/ Mesquer

