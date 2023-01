CABARET D’IMPROVISATION THÉÂTRAL AVEC LA TROUPE DES IMPROPULSIFS À BRETELLES Saint-Melaine-sur-Aubance Saint-Melaine-sur-Aubance Saint-Melaine-sur-Aubance Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire Saint-Melaine-sur-Aubance Le dimanche 5 février, à la Maison du temps libre à 15h : Un bon moment à partager en famille au prix de 6€, 3€ pour les moins de 12 ans. Renseignements et réservation : 06 37 89 13 15. Organisé par le comité des fêtes de St Melaine cabaret d’improvisation théâtral avec la troupe des Impropulsifs à Bretelles. jj.hinault@wanadoo.fr Route du Plessis Maison du Temps Libre Saint-Melaine-sur-Aubance

