MJC Centre-ville, le samedi 19 février à 20:30

Venez découvrir le spectacle d’improvisation théâtrale de la Limp. Les joueurs, grâce à une belle dynamique de groupe et un travail régulier, vous emportent dans leur univers mirifiques et pétillants.

Sur inscription au 06 48 58 86 01

La Ligue d'improvisation vous attends à la MJC Centre Ville de Mérignac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T20:30:00 2022-02-19T22:30:00

