Cabaret d’improvisation Episcènes Bizanos, vendredi 8 mars 2024.

Cabaret d’improvisation Episcènes Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Les vaillants ImproVocs vous réservent une soirée sous le signe de la sororité pour la Journée internationale des droits des femmes. Notre maîtresse de cérémonie convoquera l’imaginaire des joueurs pour entraîner le public à savourer cette soirée déjantée et militante. Mais ici, on dénonce par le rire !

Episcènes 6B Rue René Olivier

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@episcenes.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08



