Cabaret d’improvisation

Cabaret d’improvisation, 3 juin 2022, . Cabaret d’improvisation

2022-06-03 – 2022-06-03 0 0 EUR Montez à bord de l’imaginaire des ImproVocs.

Célébrez en leur compagnie l’arrivée de l’été, des vacances. Une soirée unique qui ne se reproduira pas deux fois, alors rendez-vous aux Episcènes pour une soirée qui promet d’être inoubliable ! Ouverture du café – théâtre à 19h

Début du spectacle à 20h30 Montez à bord de l’imaginaire des ImproVocs.

