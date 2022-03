Cabaret d’impro Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Cabaret d’impro Lannion, 26 mars 2022, Lannion. Cabaret d’impro Espace Sainte-Anne 2 rue Kerampont Lannion

2022-03-26 – 2022-03-26 Espace Sainte-Anne 2 rue Kerampont

Lannion Côtes d’Armor En soutien au peuple ukrainien info@maldoror-theatre.com +33 6 81 98 56 40 http://maldoror-theatre.com/ En soutien au peuple ukrainien Espace Sainte-Anne 2 rue Kerampont Lannion

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Espace Sainte-Anne 2 rue Kerampont Ville Lannion lieuville Espace Sainte-Anne 2 rue Kerampont Lannion Departement Côtes d'Armor

Lannion Lannion Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/

Cabaret d’impro Lannion 2022-03-26 was last modified: by Cabaret d’impro Lannion Lannion 26 mars 2022 Côtes-d’Armor Lannion

Lannion Côtes d'Armor