CABARET DIAM’S, 12 mars 2023, Magalas OT AVANT-MONTS Magalas.

CABARET DIAM’S

1 Rue de l’Audacieuse 2 Magalas Herault

2023-03-12 – 2023-03-12

Magalas

Herault

Magalas

Spectacle « diam’s » au cabaret le Showbizz, des artistes habitués du showbizz qui cette année vous propose un nouveau spectacle autour du cirque, de l’exotisme et du sexy dans la plus grande tradition du cabaret, un spectacle féérique plein de charme, de glamour et d’élégance.

Des artistes qui vous raviront avec un vaste choix de tableaux.

Bienvenue au Cabaret!.

Spectacle « diam’s » au Cabaret le Showbizz, des artistes habitués du showbizz qui cette année vous propose un nouveau spectacle autour du cirque, de l’exotisme et du sexy dans la plus grande tradition du cabaret, un spectacle féérique plein de charme, de glamour et d’élégance.

Des artistes qui vous raviront avec un vaste choix de tableaux.

Bienvenue au Cabaret!.

leshowbizz@gmail.com

Magalas

dernière mise à jour : 2023-02-21 par OT AVANT-MONTS