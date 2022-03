Cabaret : Destination ailleurs Saint-Georges-de-Noisné Saint-Georges-de-Noisné Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Georges-de-Noisné

Cabaret : Destination ailleurs Saint-Georges-de-Noisné, 3 avril 2022, Saint-Georges-de-Noisné. Cabaret : Destination ailleurs Saint-Georges-de-Noisné

2022-04-03 14:30:00 – 2022-04-03

Saint-Georges-de-Noisné Deux-Sèvres Saint-Georges-de-Noisné Bonne nouvelle ! La Légion Saint Georges est de retour!

Après cette petite escale, nous sommes ravis de vous annoncer que le voyage se poursuivra le dimanche 3 avril à 14h30, à la salle Les Arts de Saint Georges de Noisné.

On vous attend avec impatience!

Tarif: adultes : 8€ et 6-12 ans 4€ Bonne nouvelle ! La Légion Saint Georges est de retour!

Après cette petite escale, nous sommes ravis de vous annoncer que le voyage se poursuivra le dimanche 3 avril à 14h30, à la salle Les Arts de Saint Georges de Noisné.

On vous attend avec impatience!

Tarif: adultes : 8€ et 6-12 ans 4€ +33 5 49 64 13 78 Bonne nouvelle ! La Légion Saint Georges est de retour!

Après cette petite escale, nous sommes ravis de vous annoncer que le voyage se poursuivra le dimanche 3 avril à 14h30, à la salle Les Arts de Saint Georges de Noisné.

On vous attend avec impatience!

Tarif: adultes : 8€ et 6-12 ans 4€ théâtre

Saint-Georges-de-Noisné

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Georges-de-Noisné Autres Lieu Saint-Georges-de-Noisné Adresse Ville Saint-Georges-de-Noisné lieuville Saint-Georges-de-Noisné Departement Deux-Sèvres

Cabaret : Destination ailleurs Saint-Georges-de-Noisné 2022-04-03 was last modified: by Cabaret : Destination ailleurs Saint-Georges-de-Noisné Saint-Georges-de-Noisné 3 avril 2022 Deux-Sèvres Saint-Georges-de-Noisné

Saint-Georges-de-Noisné Deux-Sèvres