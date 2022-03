Cabaret des travailleurs sociaux Marseille 3e Arrondissement, 13 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Cabaret des travailleurs sociaux MECS – Escale Saint-Charles 3 rue Palestro Marseille 3e Arrondissement

2022-05-13 – 2022-05-13 MECS – Escale Saint-Charles 3 rue Palestro

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

” J’aime les comédies musicales kitsch, les fanfares, le vieux cirque, ceux qui font du théâtre et ceux qui n’en ont jamais fait. Je ne cherche que la présence à soi-même sur le plateau. ” Frédérique Lecomte



Ce projet s’est fabriqué au contact d’un corps de métier bien particulier : celui des travailleur·euses sociaux·ales. Ces femmes et ces hommes qui prennent soin des autres. Mais qui prend soin de celles et ceux qui prennent soin ? Une semaine d’atelier de théâtre joyeux mené par Frédérique Lecomte, qui donne naissance à un cabaret impertinent.



Une création partagée issue d’une semaine d’atelier



Distribution



• Mise en scène Frédérique Lecomte • Avec 25 participant·es parmi lesquel·les des bénévoles, travailleur·euses sociaux·ales et usager·ères de l’ADRIM.

Crédits de production



Production Théâtre La Cité, en coproduction avec Théâtre & Réconciliation. Partenaires : ADRIM, AAJT – MECS Saint-Charles.

MECS – Escale Saint-Charles 3 rue Palestro Marseille 3e Arrondissement

