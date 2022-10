CABARET DEMI LUNE Canet Canet Catégories d’évènement: Canet

CABARET DEMI LUNE Canet, 19 novembre 2022, Canet. CABARET DEMI LUNE

49 Avenue du Pont Canet Hrault OT DU CLERMONTAIS

2022-11-19 – 2022-11-19 Canet

Hrault Canet Une soirée « patchwork » ou se mélangent chansons, théâtre d’humour, contes… autour d’un verre dans une ambiance chaleureuse. Au chapeau + 1€ (adhésion spectateur 1 jour).

Tout public, petite jauge (30 personnes)

Une soirée « patchwork » ou se mélangent chansons, théâtre d'humour, contes… autour d'un verre dans une ambiance chaleureuse. Au chapeau + 1€ (adhésion spectateur 1 jour).

Tout public, petite jauge (30 personnes)

Réservations vivement conseillées.

Tout public, petite jauge (30 personnes)

Réservations vivement conseillées. theatropont@hotmail.com +33 6 62 71 59 56 Canet

