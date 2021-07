Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne, Tonneins Cabaret décalé Le Grand Bancal par la Cie du Petit Pain Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Cabaret décalé Le Grand Bancal par la Cie du Petit Pain Tonneins, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Tonneins. Cabaret décalé Le Grand Bancal par la Cie du Petit Pain 2021-07-25 21:00:00 – 2021-07-25 23:00:00

Tonneins Lot-et-Garonne La Ville de Tonneins présente « Le Grand Bancal », un Cabaret décalé par la Cie Théâtre du Petit Pain (Théâtre et Musique – Familial).

-Réservation / Billetterie au Centre Culturel.

-Restauration rapide et buvette à partir de 19h.

-Si pluie, repli à la Manoque. La Ville de Tonneins présente « Le Grand Bancal », un Cabaret décalé par la Cie Théâtre du Petit Pain (Théâtre et Musique – Familial).

-Réservation / Billetterie au Centre Culturel.

-Restauration rapide et buvette à partir de 19h.

-Si pluie, repli à la Manoque. +33 5 53 84 50 88 La Ville de Tonneins présente « Le Grand Bancal », un Cabaret décalé par la Cie Théâtre du Petit Pain (Théâtre et Musique – Familial).

-Réservation / Billetterie au Centre Culturel.

-Restauration rapide et buvette à partir de 19h.

-Si pluie, repli à la Manoque. Ville de Tonneins dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Tonneins Étiquettes évènement : Autres Lieu Tonneins Adresse Ville Tonneins lieuville 44.39237#0.30726