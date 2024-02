Cabaret de théâtre d’impro Les Bizh au profit de SOS Préma Salle Albert Smague Rennes, vendredi 29 mars 2024.

Début : 2024-03-29 20:30

Fin : 2024-03-29 23:00

Cabaret de théâtre d'impro Les Bizh au profit de SOS Préma Vendredi 29 mars, 20h30

http://www.facebook.com/lesbizh

«Les Bizh» vous invitent à leur traditionnel cabaret de théâtre d’impro pour un moment garanti plein de bonne humeur et de rire.

Cabaret organisé au profit de l’association SOS Préma oeuvrant pour la cause des bébés prématurés et de leurs familles

Salle Albert Smague 16 Rue Papu, 35000 Rennes Quartiers Ouest Rennes 35000 Ille-et-Vilaine