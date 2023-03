CABARET DE POCHE L’ALPILIUM-ST REMY DE PROVENCE, 6 mai 2023, Saint-REMY DE PROVENCE.

CABARET DE POCHE L’ALPILIUM-ST REMY DE PROVENCE. Un spectacle à la date du 2023-05-06 à 18:00 (2023-05-06 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

LA MAIRIE DE ST REMY DE PROVENCE (PLATES V-R-2021-004018 & 004116) PRESENTE CE SPECTACLE Un grand cabaret mais au format de poche. Ici, tous les numéros sont tirés au hasard. Saseo se définit comme une compagnie curieuse, rieuse et prometteuse. Demandez le programme ! Quatre énergumènes, un paravent sommaire, quelques cubes dorés, une piste molletonnée, des paillettes dans les poches, un bout de ficelle qui se transforme en chapiteau, c’est le défi de Saseo. Les prouesses circassiennes (fil, tissu aérien, jonglerie, acrobatie) s’enchaînent au rythme d’une musique en live, colorent l’espace, débordent de scène et réveillent les voisins. Vous l’aurez compris, Cabaret de poche manie le rire et l’absurde avec une succession de numéros sans prétention ni grandes prouesses acrobatiques mais très originaux. L’univers burlesque séduit à la fois les petits et grands spectateurs que nous sommes.PMR 0629196978

Votre billet est ici

L’ALPILIUM-ST REMY DE PROVENCE Saint-REMY DE PROVENCE AV DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY Bouches-du-Rhône

LA MAIRIE DE ST REMY DE PROVENCE (PLATES V-R-2021-004018 & 004116) PRESENTE CE SPECTACLE

Un grand cabaret mais au format de poche. Ici, tous les numéros sont tirés au hasard. Saseo se définit comme une compagnie curieuse, rieuse et prometteuse. Demandez le programme !

Quatre énergumènes, un paravent sommaire, quelques cubes dorés, une piste molletonnée, des paillettes dans les poches, un bout de ficelle qui se transforme en chapiteau, c’est le défi de Saseo. Les prouesses circassiennes (fil, tissu aérien, jonglerie, acrobatie) s’enchaînent au rythme d’une musique en live, colorent l’espace, débordent de scène et réveillent les voisins.

Vous l’aurez compris, Cabaret de poche manie le rire et l’absurde avec une succession de numéros sans prétention ni grandes prouesses acrobatiques mais très originaux. L’univers burlesque séduit à la fois les petits et grands spectateurs que nous sommes.

PMR 0629196978

.16.0 EUR16.0.

Votre billet est ici