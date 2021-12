Cabaret de l’Union : Nouveaux itinéraires de la jeunesse Pôle Ressources Jeunesse Deschepper, 28 janvier 2022, Roubaix.

Cabaret de l’Union : Nouveaux itinéraires de la jeunesse

Pôle Ressources Jeunesse Deschepper, le vendredi 28 janvier 2022 à 19:00

Les jeunes peuvent éprouver des difficultés dans la formulation de leur projet professionnel et être soumis à de fortes pressions en ce qui concerne le choix de leur orientation. Partir en quête de sa voie et construire son itinéraire dans un monde du travail en constante mutation, de plus en plus imprévisible et dont la crise sanitaire a intensifié les transformations, revient à accepter d’explorer une envie sans savoir où la boussole va mener ces générations Y et Z. **19H – SPECTACLE « Des mots aux gestes de travail »** De et avec Thierry Duirat (collectif Étymologie poétique) et Jean Marc Flahaut (écrivain et poète) Cette création originale explore l’imaginaire du travail chez les jeunes, elle donne voix et forme aux regards et représentations de plus de mille jeunes rencontrés à Roubaix et en région Hauts-de-France. Les artistes restituent l’expression de ces jeunes à travers ce spectacle visuel et sonore, directement inspiré de leurs paroles lors d’explorations linguistiques autour du mot « travail » et d’ateliers d’écriture créative. **20H30 – DÉBAT** **Restitution des échanges** sur l’orientation ayant eu lieu en amont de la soirée, avec des jeunes de 15 à 25 ans, dans le cadre d’un atelier d’expression. **Intervenant :** Francis Danvers, professeur émérite à l’Université de Lille SHS, président du GREO (INETOP-CNAM Paris) et de l’association ALEA (L’esprit d’Archimède) ; vice-président de l’Université populaire de Lille. **Animation :** association étudiante L’Arène de Sciences Po Lille.

Entrée libre sur réservation

L’association Travail et Culture en partenariat avec le Pôle Ressources Jeunesse Deschepper propose une soirée culturelle sur l’orientation professionnelle des jeunes.

Pôle Ressources Jeunesse Deschepper 50 rue Sébastopol, Roubaix Roubaix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T19:00:00 2022-01-28T22:00:00