Cabaret de l’Union : La Base Le Fresnoy, Tourcoing, vendredi 12 avril 2024.

Cabaret de l’Union : La Base Munis de leur smartphone, des chauffeurs de taxi parisiens font la chronique de la Base Arrière Taxi, centre de transit aux abords de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Vendredi 12 avril, 19h00 Le Fresnoy, Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T19:00:00+02:00 – 2024-04-12T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T19:00:00+02:00 – 2024-04-12T21:00:00+02:00

La Base Arrière Taxi (BAT) est un centre de transit et d’attente pour plus de 1 500 taxis à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Elle est un refuge pour des chauffeurs confrontés à un marché en déclin, frappé par la concurrence des applications numériques et des nouvelles mobilités urbaines. Celle-ci leur offre un moyen sûr de trouver des passagers, bien que la rentabilité pour le temps passé soit faible : pour chaque course, ils devront patienter plusieurs heures.

Dans le cadre du Festival 3ciT (Festival Ciné Cité Citoyen Tourcoing) et avec le Cinéma Le Fresnoy

19h – FILM : La Base, 2023, 72’

Réalisation : Vadim Dumesh

Munis de leur smartphone, des chauffeurs de taxi parisiens font la chronique de la Base Arrière Taxi, centre de transit aux abords de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ici, des chauffeurs vieillissants et venus des quatre coins du monde passent de longues heures à attendre d’être dispatchés dans les terminaux. Ici, ils trouvent refuge contre la fatigue et la concurrence féroce de la métropole. Ici, suspendus dans l’espace et le temps, ils entretiennent une vie communautaire pour échapper au déclin de leur métier et à l’évolution du monde.

20h – ECHANGES

avec le réalisateur Vadim Dumesh et Guillaume Lejeune, sociologue et chercheur associé au laboratoire CERLIS

Entrée libre sur réservation :

Travail & Culture

03 20 89 40 60 / info@travailetculture.org

Lieu :

Cinéma le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

22 rue du Fresnoy

59 200 Tourcoing

Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « info@travailetculture.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 89 40 60 »}, {« type »: « link », « value »: « https://travailetculture.org/CABARET-DE-L-UNION-La-Base.html »}] [{« link »: « mailto:info@travailetculture.org »}]

cinéma fresnoy