Cabaret de l'AJ – Faim…de rire Kaysersberg Vignoble

Kaysersberg Vignoble

Cabaret de l'AJ – Faim…de rire 8 Grand rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

2023-01-28 20:30:00 – 2023-01-28 22:30:00

Haut-Rhin EUR Venez passer une soirée pleine de bonne humeur et de rire avec le spectacle cabaret de l’AJ » Faim…de rire » pour sa nouvelle revue.

C’est une revue satirique en français avec des sketchs, chansons et mimes burlesques. Inscriptions sur réservation avec paiement. Revue satirique en français avec des sketchs, chansons et mimes burlesques. +33 6 36 85 26 95 Kaysersberg Vignoble

