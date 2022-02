Cabaret de la St-Valentin Trie-sur-Baïse Trie-sur-Baïse Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées Trie-sur-Baïse EUR 65 12h00 Déjeuner spectacle de la St Valentin à la NUBA la plus grande discothèque des Pyrénées Atlantiques transformée en Cabaret pour l’occasion.

Le menu : coupe de bulles et son amuse bouche – Louvine portion snackée, relevé au Txakoli; Tournedos de canard sauce moutarde à l’ancienne et son crémeux de pomme de terre – Fondant au chocolat et sa boule de glace – 1/4 vin de Navarre; café. Fin de la prestation vers 16h30/17h et retour vers notre région. +33 5 62 35 51 78 http://www.voyages-espiau-tourisme.fr/ TRIE-SUR-BAISE Départ de Trie en bus Trie-sur-Baïse

