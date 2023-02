Cabaret de la Bie D’Houille Salle des fêtes de Saint-Germain, 24 février 2023, Saint-Germain-de-Longue-Chaume OT Gâtine Saint-Germain-de-Longue-Chaume.

Cabaret de la Bie D’Houille

1 Rue de Moncoutant Salle des fêtes de Saint-Germain Saint-Germain-de-Longue-Chaume Deux-Sevres Salle des fêtes de Saint-Germain 1 Rue de Moncoutant

2023-02-24 – 2023-02-26

Salle des fêtes de Saint-Germain 1 Rue de Moncoutant

Saint-Germain-de-Longue-Chaume

Deux-Sevres

Saint-Germain-de-Longue-Chaume

Les membres de la Bie d’Houille ont le plaisir de monter sur scène.

Au programme de ce nouveau spectacle : des sketchs inédits, du chant , des surprises et de la bonne humeur.

Buvette et restauration sur place.

Infos et réservations :

Vendredi au 06.70.02.96.79

Samedi au 06.27.02.27.00

Dimanche au 06.78.33.35.80

N’hésitez pas à nous laisser votre message ou nous envoyer un SMS.

