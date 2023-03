Cabaret de Charlemagne Fontenoy Fontenoy Catégories d’Évènement: Fontenoy

Yonne

Cabaret de Charlemagne, 19 mars 2023, Fontenoy Fontenoy. Cabaret de Charlemagne Derrière le musée de la Bataille Fontenoy Yonne

2023-03-19 – 2023-03-19 Fontenoy

Yonne Fontenoy EUR 20 Oyez ! Oyez ! Gente dame….Gentil damoiseau… Fontanetum 841 vous convie au Cabaret de Charlemagne. Repas carolingien animé d’une lecture spectacle d’Italo Calvino, Le Chevalier Inexistant.

Sous réservation crac.fontenoy@wanadoo.fr Fontenoy

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Fontenoy, Yonne Autres Lieu Fontenoy Adresse Derrière le musée de la Bataille Fontenoy Yonne Ville Fontenoy Fontenoy Departement Yonne Lieu Ville Fontenoy

Fontenoy Fontenoy Fontenoy Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenoy fontenoy/

Cabaret de Charlemagne 2023-03-19 was last modified: by Cabaret de Charlemagne Fontenoy 19 mars 2023 Derrière le musée de la Bataille Fontenoy Yonne Fontenoy Yonne

Fontenoy Fontenoy Yonne