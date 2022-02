Cabaret de Champclauson – Soirée Cabaret et musique La Grand-Combe La Grand-Combe La Grand-CombeLa Grand-Combe Catégories d’évènement: Gard

La Grand-Combe Gard Espace La Berline La Grand-Combe Gard La Grand-Combe Une soirée cabaret et musique dans un cadre atypique au cœur des Cévennes gardoises ? C’est ce que propose cette année encore l’Espace La Berline à Champclauson avec cette 9ème édition du “Cabaret de Champclauson”.La grande soirée débutera à 18h30 avec un apéritif musical. Vous assisterez ensuite à partir de 20h30 au Cabaret, avec ou sans repas, puis à partir de 23h30 le DJ Aliocha prendra les platines pour une fin de soirée dansante.Dj Aliocha est formé tout d’abord dans l’univers circassien et il se produit sous les feux des projecteurs depuis ses 20 ans. Il puise dans ses origines yougoslaves ses sonorités de prédilections : la musique d’Europe de l’Est.Il met en musique un univers bohème où se mêlent percussions, cuivres et cordes dans une enveloppe électro.Infos pratiques :- Rendez-vous le vendredi 11 Mars 2022- Où? : Espace La Berline à Chamclauson, La Gd Combe- Quand? : 18h30 apéro, 20h30 Cabaret et 23h30 soirée musicale- Tarifs sans repas : 6 euros pour les – de 12 ans et 12 euros adultes- Tarifs avec repas : 12 euros pour les – de 12 ans et 25 euros pour les adultes- Réservation obligatoire- Informations complémentaires et réservations par téléphone au 07 68 07 13 07 ou par mail à cabaretandco@gmail.com cabaretandco@gmail.com +33 7 68 07 13 07 Droits libres

