Cabaret dans l’air du temps MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 10 mai 2022, Paris.

Du mardi 10 mai 2022 au mercredi 11 mai 2022 :

mardi, mercredi

de 19h30 à 20h45

. payant Billetterie Complice : 5, 10, 15, 20, 25, 30€ Choisissez votre tarif !

Parce que le rire est un excellent anti-virus, la vie reprend au Cabaret Dans l’air du temps !

La vie reprend au Cabaret Dans l’air du temps ! On vous y accueille, on vous place, on vous y sert à boire, mais attention, ça va chauffer ! Entraîné·e·s par deux maîtresses de cérémonie -étranges et provocantes-, les 15 comédien·ne·s du Laboratoire à théâtre feront défiler parmi vous une galerie de personnages tous plus ridicules, inquiétants et attachants les uns que les autres : le virus et la mort, des complotistes, une acrobate malheureuse, la pianiste endettée, deux transformistes non-essentiels, des balayeurs-chômeurs, un obsédé du grand remplacement, une chanteuse aux talents contestables, des clowns -forcément tristes-, un footballeur multi milliardaire et, sous un parapluie, deux amoureux poètes. Ils vont jouer, danser et chanter avec vous mesdames et messieurs ! Eh oui ! Au Cabaret Dans l’air du temps, le cri d’aujourd’hui c’est le cri du cœur !

TEXTES : Miguel Angel Sevilla avec la participation des comédiens du Laboratoire à théâtre.

MISE EN SCÈNE : Nathalie Sevilla / Assistant à la mise en scène

CHORÉGRAPHIE : Vincent Delétang

MUSIQUE : Isabelle Serrand

COSTUMES : Mélanie Couëdel

LUMIÈRES : Ludovic Revonge

PRODUCTION : Esthel Lucas

COMMUNICATION RÉSEAUX SOCIAUX : Léa Roger – Elisa Senatore

PARTENAIRES / SUBVENTIONS : MPAA, Théâtre de la Cité internationale, Bibliothèque Aimé Césaire, Ville de Paris, Mairie 14ème, Paris habitat, DDCS, DRAC IDF, Casdal 14, Paris Anim’, Leo Lagrange, Fondation Geotec, Pullman Montparnasse

Avec les comédiens du Laboratoire à théâtre : Adam Gherib, Arnaud Ndi, Christian Mbayas, Clarisse Chatillon, Constance Michaut, Elisa Senatore, Félix Pawlowski, Frédéric Péron, Isabeau Favier, Julian Pataille, Léa Roger, Leïla Bennane, Marielle-Aimée Abauleth, Marvin Montout, Ninon Clerc, Théo Ziegler, Au Piano : Isabelle Serran

LE LABORATOIRE À THÉÂTRE

Le laboratoire à théâtre est un espace de création fondé en 2000 par la Compagnie À force de rêver. Il accueille des jeunes du quartier politique de la ville Porte de Vanves dans une mixité handicapés-valides, afin de leur offrir un lieu de découverte du théâtre et de soi.

MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 100 rue Didot 75014 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/cabaret-lair-temps-0 0179978600 broussais@mpaa.fr

© Laurence Barjini