Cabaret dans l’air du temps – Cie À force de rêver Bibliothèque Aimé Césaire, 3 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 03 juin 2022

de 14h00 à 15h15

gratuit

Parce que le rire est un excellent anti-virus la vie reprend au Cabaret Dans l’air du temps ! Les 15 comédiens du Laboratoire-théâtre vous y accueillent : on vous place, on vous y sert à boire, mais attention, ça va chauffer !

Entraînés par deux maîtresses de cérémonie -étranges et provocantes-, les 15 comédiens du Laboratoire à théâtre feront défiler parmi vous une galerie de personnages tous plus ridicules, inquiétants et attachants les uns que les autres : le virus et la mort, des complotistes, une acrobate malheureuse, la pianiste endettée, deux transformistes non-essentiels, des balayeurs-chômeurs, un obsédé du grand remplacement, une chanteuse aux talents contestables, des clowns -forcément tristes-, un footballeur multi milliardaire et, sous un parapluie, deux amoureux poètes. Ils vont jouer, danser et chanter avec vous mesdames et messieurs ! Eh oui ! Au Cabaret Dans l’air du temps le cri d’aujourd’hui c’est le cri du cœur !

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder Paris 75014

13 : Plaisance (Paris) (178m) 62 : Vercingétorix (Paris) (174m)



Contact : 0145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequeAimeCesaire/

Théâtre

Date complète :

2022-06-03T14:00:00+01:00_2022-06-03T15:15:00+01:00

Laurence Barjini