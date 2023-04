Cabaret Contemporain fait sa fête ! Suivi de Shades of Blue de Fabrizio Rat Théâtre de la Cité internationale, 11 mai 2023, Paris.

Le jeudi 11 mai 2023

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant

Pour clôturer deux saisons de résidence au TCi, les cinq trublions de Cabaret Contemporain ont concocté un set festif et dansant. Comme d’habitude, par une approche inédite de leurs instruments acoustiques (préparation, modes de jeu singuliers) ils inventent des sons qui s’approchent de la musique électronique. Mais cette fois, la Galerie, gradin replié et ouverte sur le Jardin florentin, se transforme pour une soirée sur dancefloor, dans laquelle Cabaret Contemporain est votre jukebox ! Puis, la partie se prolonge avec Shades of Blue, le magnifique solo de Fabrizio Rat, qui jongle avec son piano et les boucles de ses synthétiseurs modulaires. Il est accompagné par le vidéaste Kaspar Ravel, spécialiste du Glitch-art. La fusion sonore, entre acid, noise et ambient, produit du signal, comme un flot continu qui vient modifier un univers visuel immersif.

Théâtre de la Cité internationale 17 boulevard Jourdan 75014 Paris

Contact :

philippe levy