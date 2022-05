Cabaret Concert Amplepuis Amplepuis Catégories d’évènement: Amplepuis

Rhône

Cabaret Concert Salle Georges Bourbon. Chemin Bagatelle. 69550 AMPLEPUIS. Amplepuis

2022-05-14 20:15:00 – 23:30:00

Amplepuis Rhône EUR 12 L'Union Musicale d'Amplepuis organise un CABARET CONCERT. Elle se produit dans un répertoire Jazz et invite Julien Chauvin magicien-ventriloque.

Une collation sucrée sera proposée. https://umamplepuis.opentalent.fr/

Amplepuis Rhône