Cabaret Colette

2023-03-14 20:00:00 – 2023-03-14 21:00:00

Cabaret Colette est un projet de Valentina CURATOLI et Arianna D’ANGIO produit par la Compagnie Interno5danza de Naples. Les 2 comédiennes ont travaillées sur l’œuvre et de la vie de l’écrivaine française Colette, racontée par le drame corporel, la vidéo et le théâtre dansé pour un cabaret intimiste et littéraire. La figure de Colette, en conflit avec les premiers mouvements féministes, a transmis et a conservé à travers les années un message d’émancipation des femmes profondément subversif, plus puissant que toute idéologie, capable de nous parler aujourd’hui plus qu’hier. Colette nous apprend que le genre est impur. Ses choix désintègrent tout conformisme sur ce qu’une femme devrait être ou désirer. Son impératif est de devenir elle-même, en défiant tous les tabous et en devenant un modèle de libération anarchique et explosive.

