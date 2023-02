Cabaret Clara Morgane PALAIS DES CONGRES C.AZNAVOUR, 14 avril 2023, MONTELIMAR.

Cabaret Clara Morgane PALAIS DES CONGRES C.AZNAVOUR. Un spectacle à la date du 2023-04-14 à 21:00 (2023-04-06 au ). Tarif : 35.2 à 72.6 euros.

PLACE ASSISE NON NUMEROTEE OUVERTURE DES PORTES A 20H Un show espiègle, sexy et Glamour à ne pas manquer… . Clara Morgane, en véritable Maîtresse de Cérémonie, est le fil rouge du cabaret. Elle s’entoure d’artistes de talent, déjantés, à l’instar de Martial, humoriste et chanteur. Ainsi, effeuilleuse, acrobates, pole-danseuse, chanteuse à voix et artistes burlesques feront de ces soirées un moment féerique et riche en émotions. . Le symbole du Glamour et de l’érotisme à la Française en tournée proche de chez vous…. . Organisation TANDEM EVENTS PRODUCTION Tél. 06 68 31 79 05

PALAIS DES CONGRES C.AZNAVOUR MONTELIMAR Avenue du 14 juillet 1789 Drome

