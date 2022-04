Cabaret Cirque – Cie Tempo

Cabaret Cirque – Cie Tempo, 23 avril 2022, . Cabaret Cirque – Cie Tempo

2022-04-23 – 2022-04-23 La Compagnie Tempo fête son cirque en musique et invite des artistes de classe internationale !

Spectacle tout public – 1h30 avec entracte La Compagnie Tempo fête son cirque en musique et invite des artistes de classe internationale !

Spectacle tout public – 1h30 avec entracte dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville