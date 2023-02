CABARET CHANSONS PRIMEURS 8EME EDITION TRAIN THEATRE, 9 mars 2023, PORTES LES VALENCE.

LE TRAIN THEATRE (138722-138723-138724) présente ce concert. Alexis HK, Renan Luce, Garance, Clou, Suzanne Belaubre, Auren, Vizir et Ignatus Réunissez ces huit artistes qui ne se connaissent pas ou peu, pour écrire des chansons et leur musique en trois jours et chanter en public le quatrième jour ! De nouvelles Chansons primeurs au rayon extra frais seront ainsi livrées au printemps, le tout sous la houlette bienveillante de Ignatus, maître d’orchestre, fournisseur de thèmes d’écriture et faiseur d’unions artistiques. Pour les artistes, une expédition humaine, une expérience riche et intense. Pour les spectateurs, l’occasion de participer à un spectacle unique et de frôler au plus près l’intimité et la fragilité de la création. Un artiste québécois rejoindra le collectif. Tarifs réduits: enfants (-13 ans), étudiants (-30 ans), jeunes (13-18 ans), groupes (10 personnes)Réservation PMR: 04.75.57.14.55 Alexis HK, Ignatus, Auren, Clou, Renan Luce Alexis HK, Ignatus, Auren, Clou, Renan Luce

TRAIN THEATRE PORTES LES VALENCE 1, Rue Aragon Drome

Tarifs réduits: enfants (-13 ans), étudiants (-30 ans), jeunes (13-18 ans), groupes (10 personnes)

Réservation PMR: 04.75.57.14.55.19.0 EUR19.0.

