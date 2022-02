Cabaret Chanson Rots, 25 février 2022, Rots.

Cabaret Chanson Rue Haute Bony Centre d’animation de rots Rots

2022-02-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-25 20:30:00 20:30:00 Rue Haute Bony Centre d’animation de rots

Rots Calvados Rots

Renée GARLENE et Rodolphe RAFFALLI vous présentent : « J’ai rendez-vous avec vous ».

A l’occasion du centenaire en 2021 de la naissance de Georges Brassens, rendez-vous avec le guitariste de jazz Rodolphe Raffalli et la chanteuse Renée Galène avec laquelle il se produit depuis 2014.

Ce duo souligne magnifiquement l’univers mélancolique puissant du poète Sétois et l’associe à un swing irrésistible ainsi qu’au velouté de la bossa nova.

Boissons et grignotage disponibles en fin de spectacle.

mairiederots@rots.fr +33 2 31 26 50 54

