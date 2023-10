Cabaret burlesque « Un dimanche presque parfait » Poinçon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Cabaret burlesque « Un dimanche presque parfait » Poinçon Paris, 25 novembre 2023, Paris. Le samedi 25 novembre 2023

de 19h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit En résidence à Poinçon depuis 2021, le collectif La Flaque nous dévoile lors de leur Dimanche Presque Parfait de multiples facettes de l’univers burlesque : effeuillage, humour, chant, quiz, drag, des numéros sur mesure toujours artistiques et engagés. Dans le cadre du Festival des Fiertés 2023 Poinçon 124 avenue du général Leclerc 75014 Paris Contact : https://poinconparis.com/evenement/un-dimanche-presque-parfait-festival-des-fiertes-du-14e/

