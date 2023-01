Cabaret burlesque: The Diva’zz Tour Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’Évènement: Landes

Vieux-Boucau-les-Bains

Cabaret burlesque: The Diva’zz Tour Vieux-Boucau-les-Bains, 17 juin 2023, Vieux-Boucau-les-Bains . Cabaret burlesque: The Diva’zz Tour Rue du Cinéma Vieux-Boucau-les-Bains Landes

2023-06-17 – 2023-06-17 Vieux-Boucau-les-Bains

Landes EUR LE VRAI RENDEZ -VOUS EST SUR SCENE …….avec la compagnie LES INOUBLIABLES !!!

UN VRAI SPECTACLE de pur divertissement , UN DUO TRANSFORMISTE BURLESQUE .

Après 15 ans , le cabaret se refait un lifting avec notre nouveau décor , lumières et sons .

DIVADONNA , LAZAZA ET LES DIVANETTES vont vous transporter dans une revue époustouflante . Leurs interprétations revisitées , souvent délirantes , parfois émouvantes , baignées par des musiques d’aujourd’hui et des textes de toujours , vont vous offrir en l’espace d’1h40. Leurs interprétations revisitées , souvent délirantes , parfois émouvantes , baignées par des musiques d’aujourd’hui et des textes de toujours , vont vous offrir en l’espace d’1h40. La compagnie les Inoubliables compagnie les inoubliables

Vieux-Boucau-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Vieux-Boucau-les-Bains Autres Lieu Vieux-Boucau-les-Bains Adresse Rue du Cinéma Vieux-Boucau-les-Bains Landes Ville Vieux-Boucau-les-Bains lieuville Vieux-Boucau-les-Bains Departement Landes

Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vieux-boucau-les-bains/

Cabaret burlesque: The Diva’zz Tour Vieux-Boucau-les-Bains 2023-06-17 was last modified: by Cabaret burlesque: The Diva’zz Tour Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains 17 juin 2023 Landes Rue du Cinéma Vieux-Boucau-les-Bains Landes Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains Landes